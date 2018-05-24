Меркель предупредила о вероятном уходе из Ирана ряда компаний из-за санкций США

Германия будет уважать соглашение с Ираном по ядерной программе, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Меркель считает, что соглашение с Ираном, «конечно, не идеальное», но «другие варианты – еще более нестабильные», передает РИА «Новости».

При этом она заявила, что некоторым европейским компаниям, вероятно, придется уйти из Ирана из-за санкций США.

Глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с главой Госдепа Майклом Помпео заявил, что стороны «далеки от компромисса» по ядерному соглашению с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Берлин хочет организовать встречу с участием Германии, США, Великобритании и Франции для обсуждения этого вопроса.

Напомним, США заявили о выходе из ядерной сделки с Ираном. После этого Иран выдвинул требования к Европе по ядерной сделке.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение США.