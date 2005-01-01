Иран выдвинул требования к Европе по ядерной сделке

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи озвучил требования Тегерана к Европе по ядерной сделке.

Иран потребовал от европейских банков гарантий продолжения торгового сотрудничества, а от европейских государств – гарантий покупки иранской нефти, передает ТАСС.

«Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны – в форме гарантий – компенсировать это и купить иранскую нефть», – приводит РИА «Новости» слова Хаменеи.

Тегеран требует, чтобы переговоры не касались ракетной программы Ирана и политики страны в регионе.

Кроме того, Европа должна выпустить резолюцию против нарушений США,

Хаменеи сказал, что Иран не хочет бороться с Францией, Германией и Великобританией, но, «как неоднократно показывала история, Европа следует за США». Иран потребовал от Европы «прекратить молчание и доказать», что европейские страны «работают над ядерным соглашением».

Если Европа промедлит с ответом, Тегеран «оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность», заявил духовный лидер Ирана.