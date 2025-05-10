Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Пакистан решил закрыть воздушное пространство на фоне взрывов
В северо-западном городе Пешавар произошли взрывы, сообщает Reuters. Пакистан сообщил, что временно закрывает свое воздушное пространство.
«Несколько взрывов прозвучало в северо-западном пакистанском городе Пешаваре», – сообщает Reuters.
Управление аэропортов Пакистана сообщило, что страна временно закрыла воздушное пространство для всех перелетов. Ограничение действует с 3.15 до 12.00 по местному времени (05.15 – 14.00 мск) и связано с мерами безопасности после ударов со стороны Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские военные самолеты атаковали три авиабазы Пакистана. В индийском городе Амритсар в штате Пенджаб прогремели четыре взрыва. В Индии закрыли 32 аэропорта для гражданских полетов.