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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Религиовед: Лев XIV – оптимальный вариант папы римского для России и Глобального Юга
    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк»
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за визита в Москву
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Уиткофф ответил на критику переговоров с руководством России
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Мнения
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    5098 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    9 мая 2025, 22:50 • Новости дня

    Режиссер Крамер: День Победы – это живой праздник для миллионов людей по всему миру

    Композитор Бодров: Великая Победа – доказательство воли, силы и возможностей нашего народа

    Режиссер Крамер: День Победы – это живой праздник для миллионов людей по всему миру
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Масштабное празднование Дня Победы – это напоминание миру о победителях нацизма, а также указание молодым людям на то, что именно они отвечают за будущее России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали режиссер Виктор Крамер и композитор Кузьма Бодров. Ранее в московском парке «Зарядье» прошел концерт в честь 9 Мая под руководством народного артиста России Юрия Башмета.

    «День Победы ­– безусловный праздник для миллионов людей по всему миру. Это видно и по многочисленным иностранным делегациям высокого уровня, которые прибыли в Москву. Уверен, что сегодняшний концерт посмотрят не только граждане России, но и граждане других стран, подтверждая свою верность и уважение тем, кто спас мир от коричневой чумы», – пояснил Виктор Крамер, режиссер концерта.

    Он напомнил, что 9 Мая – «это один из духовных стержней нашего народа, который объединяет представителей самых разных традиций»: «День Победы делает нас одной семьей. Это живой праздник, потому что ежегодно все больше людей без каких-либо указаний надевают георгиевские ленточки, берут портеры бойцов Великой Отечественной и идут по улицам».

    «Что касается самого концерта, то он является напоминаем миру о том, что именно мы победили нацизм. Об этом важно говорить сегодня и в будущем, учитывая западные веяния и попытки переврать историю, исказить правду. Важно и то, что по всей России проходят сотни мероприятий, где молодым рассказывают о том, кто отстоял свободу народа и сломал хребет нацизму», – добавил Кузьма Бодров, композитор, чья музыка была представлена на концерте.

    «Великая Победа – доказательство воли, силы и возможностей нашего народа. Подвиг предков дает нам уверенность в преодолении любых вызовов и преград. Причем не только нынешних, но и тех, что возможны в будущем. Также День Победы – это указание молодым на то, что они являются частичками России, которые отвечают за ее будущее», – заключил Бодров.

    В пятницу в московском парке «Зарядье» прошел концерт в честь Дня Победы с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Художественным руководителем концерта выступил Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет.

    Среди участников праздника были артисты Константин Хабенский, Владимир Машков, Ирина Пегова, оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский и многие другие. Вели церемонию Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле стартовала встреча иностранных глав государств, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

    Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал Фицо молодцом за приезд на юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

    В ходе беседы Лукашенко выразил признательность Фицо за его присутствие на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    «Молодец! Сказал приеду – приехал!» – заявил Лукашенко своему коллеге. Видеозапись их диалога была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого».

    Ранее Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Накануне словацкий премьер приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

    Лидер КНДР посетил посольство России в Пхеньяне на годовщину Победы

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, лично поздравив российский народ и отметив значимость исторических событий.

    Ким Чен Ын вместе со своей дочерью и высокопоставленными чиновниками посетил российское посольство в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лидер КНДР произнес поздравительную речь, в которой отметил: «Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества».

    Ким Чен Ын также поздравил российский народ с праздником Победы, пообещав, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе. Он подчеркнул, что отношения и дружба между КНДР и Россией достигли уровня «истинных братьев по оружию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зарубежные лидеры прибыли в Кремль для участия в праздновании Дня Победы. Президент России принял парад Победы на Красной площади. Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин и мировые лидеры заняли места на трибуне рядом с ветеранами
    Путин и мировые лидеры заняли места на трибуне рядом с ветеранами
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с главами других стран и ветеранами Великой Отечественной войны разместился на центральной трибуне на Красной площади перед началом парада.

    Президент России и главы других государств заняли места на центральной трибуне на Красной площади, где скоро начнется парад Победы, передает ТАСС.

    Рядом с ними разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский. По одну руку от Владимира Путина находился председатель КНР Си Цзиньпин, по другую – ветеран войны.

    Путин пообщался с Евгением Знаменским перед парадом. Также на трибуне присутствовали участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году в Серпухове, он работал разнорабочим на фабрике «Красный текстильщик», когда началась война. Позже Знаменский сбежал на фронт и оказался под Сталинградом.

    Во время войны он участвовал в Ковальской и Висленско-Одерской операциях, дошел с боями до Берлина. Знаменский оставил на Рейхстаге надпись: «Знаменский, Серпухов».

    Войну он закончил в звании старшего сержанта артразведки. За мужество был награжден двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны II степени.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зрелищное завершение парада Победы в Москве обеспечил пролет пилотажных групп и штурмовиков, расцветивших небо над Красной площадью триколором.

    Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа, передает ТАСС. На празднике выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, которые прошли над Красной площадью в парадном строю.

    Финальную точку поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосу из цветов российского флага. Как отметили наблюдатели, проход авиации стал одной из самых ярких частей торжественного мероприятия.

    Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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