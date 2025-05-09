Композитор Бодров: Великая Победа – доказательство воли, силы и возможностей нашего народа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«День Победы ­– безусловный праздник для миллионов людей по всему миру. Это видно и по многочисленным иностранным делегациям высокого уровня, которые прибыли в Москву. Уверен, что сегодняшний концерт посмотрят не только граждане России, но и граждане других стран, подтверждая свою верность и уважение тем, кто спас мир от коричневой чумы», – пояснил Виктор Крамер, режиссер концерта.

Он напомнил, что 9 Мая – «это один из духовных стержней нашего народа, который объединяет представителей самых разных традиций»: «День Победы делает нас одной семьей. Это живой праздник, потому что ежегодно все больше людей без каких-либо указаний надевают георгиевские ленточки, берут портеры бойцов Великой Отечественной и идут по улицам».

«Что касается самого концерта, то он является напоминаем миру о том, что именно мы победили нацизм. Об этом важно говорить сегодня и в будущем, учитывая западные веяния и попытки переврать историю, исказить правду. Важно и то, что по всей России проходят сотни мероприятий, где молодым рассказывают о том, кто отстоял свободу народа и сломал хребет нацизму», – добавил Кузьма Бодров, композитор, чья музыка была представлена на концерте.

«Великая Победа – доказательство воли, силы и возможностей нашего народа. Подвиг предков дает нам уверенность в преодолении любых вызовов и преград. Причем не только нынешних, но и тех, что возможны в будущем. Также День Победы – это указание молодым на то, что они являются частичками России, которые отвечают за ее будущее», – заключил Бодров.

В пятницу в московском парке «Зарядье» прошел концерт в честь Дня Победы с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Художественным руководителем концерта выступил Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет.

Среди участников праздника были артисты Константин Хабенский, Владимир Машков, Ирина Пегова, оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский и многие другие. Вели церемонию Дарья Златопольская и Андрей Малахов.