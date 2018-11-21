Появилось видео испытаний самолета-топливозаправщика

Опубликована видеозапись первых заводских летных испытаний российского конвертируемого топливозаправщика Ил-78М-90А.

Испытания проходят на аэродроме «Ульяновск-Восточный», продолжатся в подмосковном Жуковском. Затем самолет будет передан на государственные испытания, сообщает ПАО «Ил» в YouTube.

На видео показан взлет самолета, кабина пилотов, сам полет с разных точек и посадка. Полет прошел штатно, без замечаний.

В компании отметили, что Ил-78М-90А обладает рядом уникальных особенностей – при необходимости топливозаправщик может быть конвертирован в транспортный самолет. Новейшие двигатели ПС-90А-76 дают самолету иные возможности по дальности и продолжительности полета, по количеству отдаваемого топлива, а также по уменьшенному разбегу.

Еще одним преимуществом стало более легкое крыло, которое берет больше топлива и рассчитано на увеличенный взлетный вес самолета.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал предшествовавшую первому полету «гонку двигателей», во время которой проверяется работа всех систем самолета.

Летные испытания нового самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А начались в пятницу. Ранее в корпорации им. С.В. Ильюшина рассказывали, что в производстве находятся более 10 военно-транспортных самолетов Ил-78М-90А.