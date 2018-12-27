В России начались летные испытания новейшего самолета-топливозаправщика

Начались летные испытания нового самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А, рассказал генеральный директор авиакомплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

«Сейчас идет первый полет Ил-78М-90А в рамках программы испытаний», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

В августе корпорация «Ильюшин» сообщала, что более 10 военно-транспортных самолетов Ил-78М-90А сейчас находятся в производстве.

В ноябре сообщалось, что до конца 2018 года планируется запустить роботизированную линию по сборке Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.