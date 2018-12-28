«Мечтай со мной» за два месяца исполнил 22 заветных желания

Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Марафон по исполнению 20 желаний до конца 2018 года начался 25 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сначала командой проекта были исполнены мечты 7-летнего Кирилла Степанова из Чебоксар (мальчик стал машинистом поезда) и 71-летнего казанца Александра Маринина, который побывал в Троице-Сергиевой лавре.

3 ноября Денис Санаев из Екатеринбурга вместе с мамой оказался за кулисами циркового шоу. Спустя два дня 10-летняя Рузиля Валиева из Нижнекамска встретилась с игроками любимого баскетбольного клуба УНИКС.

8 ноября 10-летний Андрей Максимов из города Гусь-Хрустальный побывал на заводе Ford Sollers в городе Елабуга, где мальчику показали, как происходит сборка автомобиля. Через четыре дня в Туапсе 4-летняя Галина Ефимова встретилась с героями любимого мультфильма «Холодное сердце».

В середине ноября волонтеры помогли 70-летней Нелли Сухоребрий из Иркутска побывать на Байкале. 21 ноября исполнилась мечта 15-летнего «хрустального мальчика» Арсения Лесника из Екатеринбурга, который испытал по-настоящему экстремальные впечатления, посетив парк развлечений. На следующий день 12-летний Даниил Щеглов из Нижегородской области попал на тренировочный центр компании S7, где прошел обучение авиа пилотированию на специальном симуляторе. 25 ноября 6-летняя Руслана Щербина из Орла снялась в новогоднем рекламном ролике.

Декабрь начался с исполнения мечты 7-летней Мелании Алексеевой из Чебоксар, ставшей актрисой любимого киножурнала «Ералаш».

13 декабря 5-летний Саша Тарбеев из Иркутска исполнил свою мечту – он стал машинистом, пройдя обучение вождению поезда на симуляторе и запустив самостоятельно настоящий локомотив. 22 декабря 9-летняя Полина Дмитриева из Рязанской области поплавала с дельфинами.

24 декабря волонтеры в рамках проекта «Мечтай со мной» помогли 91-летней Александре Михайловне Кореневой из Орловской области приехать в Москву и осуществить давнюю мечту – посетить Красную площадь и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

26 декабря в Архангельской области исполнилось заветное желание 76-летней Галины Федоровны Чирковой, которая мечтала издать сборник собственных стихотворений. В Центральной библиотеке города Коряжма прошел поэтический вечер в честь выпуска книги с произведениями Галины Федоровны.

3-5 декабря в Москве проходил Международный форум добровольцев, на котором был также представлен проект «Мечтай со мной». Во время Форума любой желающий мог подойти к стенду проекта и вытянуть один из конвертов с желаниями детей, чтобы потом исполнить их. Тогда же к проекту присоединился президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря 2018 года глава государства вытянул пять последних конвертов с мечтами детей.

Президент исполнил первое заветное желание уже через три дня, когда для 8-летней Вероники Макаровой была проведена экскурсия по «Мосфильму» режиссером Кареном Шахназаровым. Также девочка встретилась с Никитой Михалковым, организовавшим для нее поход на театральное представление, и с Владимиром Машковым, пригласившим Веронику на репетицию актеров. 15 декабря состоялась вторая мечта, которую обещал исполнить Владимир Путин. 14-летний «хрустальный мальчик» Артем Пальянов из Ленинградской области посмотрел на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. 20 декабря Президент России встретился с Региной Парпиевой из Нижегородской области и дал ей эксклюзивное интервью. Именно об этом мечтала девочка, полностью потерявшая зрение 9 лет назад. 25 декабря подросток из Башкирии Арслан Каипкулов исполнил свою мечту – он попал на борт президентского самолета, чтобы снять материал об этом самолете. 27 декабря 10-летний Николай Кузнецов из Ставропольского края встретился с Владимиром Путиным в официальной резиденции президента в Кремле. Мальчик побеседовал с главой государства и попросил его подписать экипировку для занятий самбо.

За эти два месяца в проекте «Мечтай со мной» приняли участие и другие государственные деятели. Благодаря заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой 7-летняя москвичка Лиза Кованова научилась верховой езде. А президент Татарстана Рустам Минниханов организовал поездку в Иннополис 11-летнего Льва Захаринского из Красноярского края, мечтавшего узнать, как устроен университет самого молодого города России

За каждым из этих сообщений об исполненных мечтах стоит непростая судьба человека, обрамляемая борьбой за жизнь и надеждой. Команда «Мечтай со мной» искренне рада, что к проекту присоединяются волонтеры, партнерские организации, представители правительства и других органов власти, а также губернаторы. Чудеса должны случаться не только накануне Нового года, поэтому марафон по исполнению заветных желаний продолжится в 2019-м году.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. Исполнение заветных желаний помогает тяжелобольным людям справиться с трудностями судьбы и сложностями терапии, ведь часть они нуждаются не только в медицинской помощи. На качество их жизни влияет также эмоциональное состояние. Если физически человек имеет серьезный недуг, это не значит, что он лишен возможности быть счастливым.

С сентября 2014 года как волонтерская инициатива проект «Мечтай со мной» реализовал 36 желаний в Республике Татарстан и ряде других регионов страны. Целевую аудиторию проекта на протяжении четырех лет составляли дети от 3 до 17 лет. Мечты воплощались в жизнь силами небольшой команды, численность которой составляла 4 человека (координатор, психолог и два человека, которые занимались организацией самого мероприятия и его информационным сопровождением).