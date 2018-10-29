Генпрокурор Украины решил подать в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины», – заявил генпрокурор, выступая в парламенте, передает РИА «Новости».

Между тем президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы не пиариться на гибели советницы мэра. Он отметил, что по информации, которую ему предоставили силовики, преступление почти раскрыто, «найдены убийца, помощники, которые сознались, задержан организатор».

В воскресенье чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом облили кислотой, умерла в больнице от полученных травм. После этого дело о нападении на Гандзюк переквалифицировали на заказное убийство.

В тот же день сотни человек вышли в Киеве на митинг у здания министерства внутренних дел Украины с требованием раскрыть убийство активистки.