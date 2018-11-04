Митингующие в Киеве потребовали от властей Украины раскрыть убийство активистки

Сотни человек собрались на митинг у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием проведения расследования дела об убийстве сотрудницы городского совета Херсона и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

На митинг с портретами погибшей пришли друзья, коллеги, журналисты и политики, передает ТАСС.

Перед входом на территорию МВД Украины активисты выложили на тротуаре надпись из зажженных лампадок: «Ее убили».

Прилегающая к министерству территория оцеплена сотрудниками полиции. Траурный митинг проходит в спокойной обстановке.

Напомним, в воскресенье стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом облили кислотой, умерла в больнице от полученных травм. После этого дело о нападении на Гандзюк переквалифицировали на заказное убийство.

США и ЕС призвали власти Украины привлечь к ответственности виновных в смерти активистки.