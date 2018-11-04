США призвали Киев наказать виновных в убийстве гражданской активистки

Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович призвала Киев привлечь к ответственности виновных в смерти чиновницы Херсонского горсовета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Йованович от имени правительства США и американского народа выразила глубочайшие соболезнования семье и друзьям Гандзюк.

«Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков», – говорится в обращении Йованович на официальной странице посольства США на Украине в Twitter.

Помимо Йованович, найти убийц гражданской активистки призвал европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Напомним, в воскресенье стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом облили кислотой, умерла в больнице от полученных травм.

После этого дело о нападении на Гандзюк переквалифицировали на заказное убийство.