Дело о нападении на умершую украинскую активистку переквалифицировали

Следователи переквалифицировали дело о нападении на чиновницу Херсонского горсовета и гражданскую активистку Екатерину Гандзюк, умершую после того, как неизвестные облили ее кислотой, на заказное убийство.

Уголовное дело расследуется по пп. 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ»), сообщили в Национальной полиции.

В ведомстве отметили, что полиция провела осмотр тела. Следствие ведет Служба безопасности Украины, полиция оказывает помощь.

Напомним, ранее в воскресенье Екатерина Гандзюк умерла в больнице от травм, полученных после того, как летом неизвестные облили ее кислотой.