Украина обвинила Россию в захвате кораблей в международных водах

Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, заявили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Координаты пребывания военных судов «Бердянск», «Никополь» и «Яну Капу» свидетельствуют о том, что в момент задержания российскими пограничниками они находились за пределами линии украинской границы, которая «временно не контролируется Украиной вследствие оккупации территории АР Крым», утверждают в министерстве.

Министерство ссылается на Конвенцию по морскому праву, согласно которой военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме того, под флагом которого они находятся.

В ведомстве подчеркнули, что все задержанные украинские моряки находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

«Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания», – говорится в сообщении министерства.

В ФСБ ранее подчеркивали, что украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения с Крымом.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко говорил о надеждах, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин называл инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.