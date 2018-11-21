Опубликованы кадры маневров четырех Су-57 на минимальной дистанции

В Сети появились кадры маневров четырех российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, выполненных на минимальной дистанции в несколько метров.

Видеокадры телеканала «Звезда» были опубликованы на YouTube.

На видеоролике четыре истребителя летят друг за другом на минимальной дистанции в несколько метров. Кроме того, один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.

Ранее в Сети было опубликовано видео прохода истребителей Су-57 на сверхмалой высоте. Также Минобороны обнародовало кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии.