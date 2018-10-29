Появилось видео полета Су-57 на сверхмалой высоте

Видео прохода новейших истребителей Су-57 на сверхмалой высоте опубликовано в Сети.

На видео два истребителя проходят под Ан-12, спускаются к взлетно-посадочной полосе и вновь устремляются вверх. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Съемки проходили с рампы транспортного самолета Ан-12, со взлетно-посадочной полосы, а также с помощью экшн-камер, установленных на истребителях.

Ранее в Сети опубликовали видео полета и маневров российского истребителя пятого поколения Су-57, снятые с рампы транспортного Ан-12.

В сентябре британские журналисты написали об угрозе «третьей мировой» со стороны России, описывая вооружения перспективного российского истребителя Су-57.