Маневры Су-57 сняли с близкого расстояния

В Сети опубликовали видео полета и маневров российского истребителя пятого поколения Су-57, снятые с рампы транспортного Ан-12.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «Звезда», продемонстрирован полет двух истребителей. Видеосъемка была произведена с рампы транспортного самолета Ан-12, благодаря чему оператору удалось запечатлеть летящие машины в деталях.

Корреспондент телеканала подчеркнул, что одной из особенностей нового истребителя является его специальный окрас.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, он был разработан с технологией малозаметности. Разработку самолета осуществляло ОКБ Сухого. Истребитель может уничтожать воздушные, наземные и надводные цели.

Британские журналисты, описывая вооружения перспективного Су-57, сочли его «предупреждением Третьей мировой войны».