Опубликовано первое видео полета новейших Су-57 в небе над Сирией

Министерство обороны России впервые опубликовало кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии.

Ролик размещен на YouTube. В описании видео говорится, что полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

Отмечается, что в ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Подчеркивается, что экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что истребитель пятого поколения Су-57 в реальных боевых действиях в Сирии полностью подтвердил все свои характеристики.