На Украине захотели остановить строительство второй нитки «Турецкого потока»

Глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что Киев якобы может остановить строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток».

Потери Киева от запуска «Турецкого потока» он оценил в 500 тыс. долларов ежегодно (транзит газа через Украину сократится на 12-13 млрд кубометров в год), передает украинский канал «24».

Униговский призвал Украину «направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки». Для этого он предлагает привлечь «европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС».

По словам Униговского, Киев и сам может управлять своей ГТС, но без поддержки Европы «будет трудно заставить Газпром сохранить большие объемы прокачки газа» через Украину.

Вторая нитка «Турецкого потока» угрожает участию Украины в поставках газа Италии – через украинскую ГТС Италия получает 23 млрд кубометров, сказал Униговский.

«Шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70–90 млрд кубометров мало. Реально 40–60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», – заявил Униговский, добавив, что в Европе «не очень доверяют, когда руководит только украинский оператор».