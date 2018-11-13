Пушков рассказал о цене Майдана

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал признание украинского президента Петра Порошенко в том, что его страна является «одной из беднейших в Европе».

«Одна из беднейших стран Европы: Порошенко решился признать подлинное состояние Украины», – написал Пушков в Twitter.

«Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена Майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», – добавил сенатор.

Накануне Порошенко заявлял, что Украина перестанет быть «одной из беднейших стран в Европе», когда увеличатся темпы ее экономического роста.

Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.