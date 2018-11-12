По Израилю из сектора Газа выпущено 300 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, запустили не менее 300 ракет по Израилю, сообщила армейская пресс-служба.

«На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», – передает ТАСС заявление Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов, передает РИА «Новости».

По информации местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. По меньшей мере 16 человек пострадали, сообщили в службе скорой помощи.

Напомним, израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел из прибрежного анклава. В результате ударов израильской авиации было разрушено здание телестанции «Аль-Акса» в Газе, принадлежавшей движению ХАМАС.