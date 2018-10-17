Опубликовано видео массированного ракетного удара по Израилю

Палестинские боевики ведут массированный ракетный обстрел по югу Израиля из сектора Газа, сообщают в армейской пресс-службе.

Авиация Израиля начала ответные действия в секторе Газа, передает РИА «Новости».

Израильская сторона засекла запуски порядка 80 ракет из сектора Газа. Часть из них была уничтожена системой ПВО Израиля «Железный купол».

Вдоль границ анклава запущены тревожные сирены, сообщающие жителям местных населенных пунктов о необходимости укрыться в бомбоубежищах.

Сообщается, что в секторе Газа под обстрелом оказался израильский автобус. Один израильтянин был тяжело ранен осколками палестинской мины.

Ранее в связи с обстрелами Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа.