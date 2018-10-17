Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа

Израиль в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков объявил о закрытии всех КПП на границе с сектором Газа и сокращении зоны рыболовства в Средиземном море у анклава до трех морских миль.

В частности, министр обороны Авигдор Либерман приказал закрыть КПП «Эрез», который используется для прохода граждан, и КПП «Керем-Шалом», использующийся для грузовых перевозок. Кроме того, предлагается сократить зону рыболовства у сектора Газа до трех морских миль, передает ТАСС.

Тем временем сирены тревоги сработали на юге Израиля в региональном совете Хоф-Ашкелон, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

Напомним, минувшей ночью палестинские боевики выпустили две ракеты по Израилю, одна из которых повредила жилой дом в крупном южном городе Беер-Шеве. Еще одна ракета упала в Средиземное море напротив самой густонаселенной части Израиля, передает РИА «Новости».

Израильские ВВС в ответ нанесли удары по сектору Газа.