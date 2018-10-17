Израиль нанес удары по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Такие действия были предприняты Израилем в ответ на ракетный обстрел города Беер-Шева палестинскими боевиками, передает РИА «Новости».

Нынешний обмен ударами стал первым за последние два месяца и пятым с начала года.

Ранее глава минобороны Израиля Авигдор Либерман говорил, что новая вооруженная конфронтация с палестинскими боевиками сектора Газа неизбежна.