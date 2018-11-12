Израильская авиация разбомбила здание главного телеканала сектора Газа

В понедельник в результате ударов израильской авиации разрушено здание телестанции «Аль-Акса» в Газе, принадлежавшей движению ХАМАС, сообщил арабский телеканал «Аль-Хадас».

Сообщается, что по зданию телевещательной компании было выпущено шесть ракет, передает ТАСС.

В настоящее время вещание «Аль-Аксы» прекращено.

Персонал заранее предупредили о готовящемся ударе, людей эвакуировали. Информации о пострадавших нет,

Напомним, израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел из прибрежного анклава. Сообщалось, что израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, удалось перехватить только 60 из них.