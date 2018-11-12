«Железный купол» Израиля смог перехватить менее трети из сотен палестинских ракет

Израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, удалось перехватить только 60 из них, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«На данный момент около 200 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Примерно 60 были перехвачены системой ПВО «Железный купол», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что большинство снарядов падает на приграничных пустырях. Тем не менее, экстренные службы сообщают о попаданиях ракет в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. Семеро человек ранены.

По всему югу Израиля звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее было опубликовано видео массированного удара по Израилю.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Израильские военные в ответ атаковали с земли и воздуха свыше 20 объектов в секторе Газа.