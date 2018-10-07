Менеджер Нурмагомедова извинился за поведение бойца

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз назвал победу бойца над ирландцем Конором Макгрегором «бесспорной» и извинился перед властями Невады за поведение россиянина после поединка.

«Не может быть два короля, только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь «убить» кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо», – написал Абделазиз в Instagram.

Он также извинился перед атлетической комиссией и местными властями и поблагодарил полицию за работу.

Сам Нурмагомедов также извинился за то, что устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.

Вместе с тем, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон оскорбил Нурмагомедова за потасовку, утроенную после поединка.