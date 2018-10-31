Названы сроки начала серийного производства ракет «Сармат»

Серийное производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» начнется в 2021 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Срок окончания летно-конструкторских испытаний «Сармата» и принятия его на вооружение – 2021 год. Тогда же должно начаться серийное производство носителей, а на боевое дежурство должен заступить первый ракетный полк в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок», – сказал источник ТАСС.

В начале октября в Минобороны сообщила, что уже состоялись два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Также стало известно, что первые летные испытания МБР «Сармат» запланированы на начало 2019 года.

В августе сообщалось, что РВСН начали подготовку специалистов для работы с новейшими ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».