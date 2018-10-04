Минобороны рассказало о пусках МБР «Сармат»

Российскими Космическими войсками с декабря выполнены два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и один пуск МБР «Ярс», сообщает Минобороны России.

«Два пуска перспективной МБР типа «Сармат», а также один испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Бросковые испытания «Сармата» проходили в декабре и марте.

Кроме того, Минобороны сообщило, что с космодрома «Плесецк» выполнены запуски «Союза-2.1б» и «Союза-2.1в», а также запуск РКН «Рокот» с «космическими аппаратами различного назначения».

Ведомство сообщило, что до 2020 года планируется развернуть свыше 10 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов обнаружения и распознавания космических объектов.

Сейчас в интересах Космических войск ведется более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ «по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения».