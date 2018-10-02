Назван срок первых летных испытаний ракеты «Сармат»

Источник в оборонно-промышленном комплексе назвал срок первых летных испытаний новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Планируемый срок старта летно-конструкторских испытаний ракеты «Сармат» – начало 2019 года», – сказал собеседник ТАСС.

Источник уточнил, что бросковые испытания «Сармата» решено больше не проводить – до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты.

Официально сообщение об этом пока не подтверждено.

Ранее в Минобороны сообщали, что программа бросковых испытаний «Сармата» завершена с положительными результатами.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию в марте, президент Владимир Путин рассказал о новейшем российском вооружении – ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», системе «Авангард» и других новинках.