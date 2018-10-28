Задержанных по делу Хашогджи решили судить в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена судить подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи на своей территории, заявил министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр.

Министр сообщил в ходе конференции по безопасности в Бахрейне, что следствие в отношении задержанных идет на территории королевства, «и они будут осуждены в Саудовской Аравии», передает РИА «Новости».

Он заверил, что Эр-Рияд намерен обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении.

Журналист Джамаль Хашогджи исчез в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции. После власти страны признали его гибель.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявлял, что убийство Хашогджи было преднамеренным. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обещал наказать виновных.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился данными о ходе расследования этого дела с главами России, Франции и Германии на саммите по Сирии. Ранее он предлагал судить причастных к убийству в Стамбуле.