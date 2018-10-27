Эрдоган рассказал о деле Хашогджи на саммите в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился данными о ходе расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи с главами России, Франции и Германии в ходе саммита по Сирии.

«Мы обсудили эту тему, и я передал коллегам необходимые сведения о ходе расследования во время сегодняшних двусторонних переговоров», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

По словам Эрдогана, Турция намерена судить обвиняемых в убийстве журналиста на своей территории.

«Прежде всего, есть 18 арестованных, которые приехали в нашу страну. Кто их сюда отправил? Этот ответ должны дать власти Саудовской Аравии», – сказал он.

Он добавил, что Эр-Рияд сообщал о неком сообщнике, которому якобы передали тело, но кто этот сообщник, не объяснили.

«Мы передали Саудовской Аравии официальное предложение передать нам этих 18 человек. Если они не могут расследовать это дело сами, это сделаем мы», – сказал он.

Эрдоган отметил, что в воскресенье ожидается визит в Турцию генерального прокурора Саудовской Аравии, который встретится с генпрокурором Турции.

«Мы придаем большое значение этим переговорам», – пояснил он.

Над делом, сказал он, «работают усиленно» турецкая полиция, прокуратура и разведка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что нет оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявлял, что убийство Хашогджи было преднамеренным. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обещал наказать виновных в убийстве.

Напомним, Хашогджи исчез в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции. После этого власти страны признали гибель журналиста.