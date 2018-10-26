В Кремле отреагировали на заявление саудовской королевской семьи о смерти Хашогджи

Не должно быть оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, можно ли после разговора президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии говорить о том, что Кремль верит в непричастность королевской семьи к убийству журналиста, передает РИА «Новости».

«Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть», – ответил Песков.

Он отметил, что позиция России по этому вопросу была уже изложена Путиным.

«Мы с вами слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное – это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья», – отметил он.

Песков добавил, что в Кремле это приветствуют.

В четверг Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Ранее Путин говорил, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию с Хашогджи, поскольку тот проживал в США.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявлял, что убийство Хашогджи было преднамеренным. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обещал наказать виновных в убийстве.