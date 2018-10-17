Путин провел беседу с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу. Король Сальман подтвердил приглашение Владимиру Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию. Условлено проработать сроки такого визита по дипломатическим каналам», – сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию с пропавшим в Турции журналистом Джамалем Хашогджи. Путин и Аль Сауд обменялись мнениями и по сирийской проблематике и положению дел в Ближневосточном регионе.

Ранее Путин сказал, что Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию с Хашогджи, поскольку тот проживал в США.

До этого саудовский принц предсказал «исчезновение» России с рынка нефти.