Саудовский принц пообещал наказать убийц журналиста Хашогджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд проводит тщательное расследование убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

«Мы работаем с турецким правительством, чтобы выяснить правду и завершить расследование», – сказал Аль Сауд, передает ТАСС.

По его словам, все виновные предстанут перед законом. «Произошедшее с Хашогджи очень прискорбно для саудовцев и всего мира», – отметил наследный принц.

Ранее в среду официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Париж может ввести санкции, если будет доказана ответственность Саудовской Аравии по делу о гибели журналиста Джамаля Хашогджи.

Части тела Хашогджи якобы были найдены в саду резиденции стамбульского генконсула Саудовской Аравии. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу гибели Хашогджи.

По сведениям турецких СМИ, обозреватель Washington Post был обезглавлен в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции, после чего Эр-Рияд якобы попытался скрыть убийство оппозиционного журналиста с помощью его двойника.