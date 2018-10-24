Франция оценила вероятность санкций против Саудовской Аравии

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Париж может ввести санкции, если будет доказана ответственность Саудовской Аравии по делу о гибели журналиста Джамаля Хашогджи.

«Пока факты не установлены и пока они не будут подтверждены нашими разведывательными службами, мы придержим свои решения», – сказал Гриво, передает РИА «Новости».

По его словам, когда «будет пролит свет», и причастность Саудовской Аравии к гибели журналиста докажут французские специалисты, Париж «сделает выводы и примет санкции».

Гриво отметил, что возможные санкции будут касаться не только поставок оружия в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что части тела убитого в Стамбуле Джамаля Хашогджи якобы найдены в саду резиденции стамбульского генконсула Саудовской Аравии.

Президент Турции предложил Эр-Рияду судить саудовцев, которые причастны к убийству Хашогджи, в Стамбуле.