Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о преднамеренности убийства Хашогджи

Убийство журналиста Джамаля Хашогджи было преднамеренным, заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

«Подозреваемые в убийстве подданного Хашогджи совершили преступление преднамеренно», – цитирует РИА «Новости» заявление аль-Муаджиба на телеканале «Аль-Ихбария».

По его словам, расследование продолжается, работает совместная группа следователей королевства и Турции.

В среду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявлял, что Эр-Рияд проводит тщательное расследование убийства журналиста и виновные будут наказаны.

Власти Саудовской Аравии разрешили турецким следователям осмотреть колодец в саду резиденции генконcула в Стамбуле, где якобы найдены останки журналиста.

Президент Турции предложил Эр-Рияду судить саудовцев, которые причастны к убийству Хашогджи, в Стамбуле.