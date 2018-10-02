Костин заявил о поддержке Путиным предложения по дедолларизации

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

Костин, отвечая на вопрос, поддержал ли президент Путин его предложения по дедолларизации, заявил: «В целом, да».

При этом речь не идет о полном отказе от доллара, передает РИА «Новости».

Также предлагается переходить на расчеты в нацвалютах в международной торговле, в частности, внутри ЕАЭС.

Изменения способа расчетов должно быть плавным; его длительность займет не менее пяти лет.

Кроме того, по мнению главы ВТБ, Россия должна развивать собственные финансовые площадки, чтобы привлекать в том числе и иностранные инвестиции.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», – добавил Костин.

Напомним, Костин в рамках Восточного экономического форума представил план по отказу от доллара. После в Кремле заявили, что от доллара хотят отказаться и некоторые государства Европы.

Предложение Костина поддержали Минфин и министр экономического развития Максим Орешкин.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал снижение влияния США на мировую экономику.

До этого, в августе, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС, а также с помощью повышения международного статуса рубля.

В свою очередь эксперты Moody's Investors Service заявили, что необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится при повышении альтернативными валютами своей привлекательности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Россия медлит с отказом от доллара.