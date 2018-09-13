Эксперты оценили шансы доллара утратить мировое господство

Необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится, если альтернативные валюты повысят свою привлекательность, следует из доклада аналитиков Moody's Investors Service Джорджины Смартт и Колина Эллиса.

В частности, эксперты считают, что активизация региональной торговли и получение новыми валютами, такими как юань, резервного статуса могут привести к тому, что у стран будет меньше оснований использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств. В результате необходимость использования доллара в глобальной торговле снизится, а структура мировых валютных резервов подвергнется существенным изменениям, пишет РБК со ссылкой на доклад.

Однако в настоящее время доллар все еще обеспечивает удобство и ценовое преимущество в международной торговле, а его доля в глобальных резервах остается недосягаемой для альтернативных валют. Господство доллара стабильно, несмотря на мировые рецессии, дефолты различных государств, увеличение роли Китая в глобальной торговле и появление евро. По прогнозам экспертов, пройдут десятилетия, прежде чем мировые центробанки смогут изменить эти пропорции.