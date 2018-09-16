Кремль заявил о желании европейских стран отказаться от доллара

Все больше стран ищут замену доллару в качестве резервной валюты, причем речь не только о государствах Азии, но и Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, многие десятилетия доллар является основной резервной мировой валютой, однако страна-эмитент доллара США начала допускать шаги, пошатнувшие доверие к валюте, передает РИА «Новости».

«И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) – это возможно, b) – это нужно делать и с) – «спасайся, кто может», это нужно делать скорее», – сказал Песков.

По его словам, эту систему, даже зашатавшуюся, не так легко «заменить каким-то новым стержнем», однако сам факт поиска альтернативы заметен невооруженным глазом.

В пятницу глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о том, какие меры намерены принимать российские власти для «дедолларизации».

Между тем, эксперты Moody's Investors Service пришли к выводу, что необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится, если альтернативные валюты повысят свою привлекательность.