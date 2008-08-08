Глава ВТБ представил план по отказу от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о том, какие меры намерены принимать российские власти для дедолларизации.

В качестве одного из направлений деятельности Костин назвал ускоренный переход в расчетах с другими государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, пишут «Известия».

Еще одной мерой глава ВТБ назвал перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

«По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний) – тому же «Русалу», – мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», – отметил представитель банка.

Также Костин предложил размещать еврооблигации на российской площадке и отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок) в пользу российского.

В качестве еще одной меры предлагается лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

В конце августа член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС, а также повысив международный статус рубля.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ответ на санкции США Россия готова сокращать зависимость от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

Тем временем эксперты Moody's Investors Service пришли к выводу, что необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится, если альтернативные валюты повысят свою привлекательность.