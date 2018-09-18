Минфин озвучил позицию по «дедолларизации» экономики

Министерство финансов России поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина о дедолларизации экономики, так как эта валюта не должна являться элементом обычного делового оборота в России, сообщил замглавы министерства Алексей Моисеев.

«Конечно, поддерживаем», – передает слова Моисеева РИА «Новости».

Он добавил, что предложение не касается запрета на хождение доллара.

«Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», – пояснил он.

Моисеев заявил, что расчеты между третьими странами следует осуществлять в нацвалютах – в частности, экспорт товаров из России должен осуществляться в рублях или национальных валютах стран-покупателей. Также он считает, что должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, если в этом нет необходимости.

В пятницу глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о том, какие меры намерены принимать российские власти для «дедолларизации». В Кремле после этого заявили, что от доллара хотят отказаться в том числе некоторые европейские страны.