Орешкин оценил идеи по «дедолларизации» экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что поддерживает многие предложения главы ВТБ Андрея Костина по «дедолларизации» российской экономики.

«Снижение роли доллара по разным направлениям – это то, что активно происходит, и многие предложения Андрея Леонидовича я полностью поддерживаю», – сказал Орешкин, передает РИА «Новости».

Ранее Минфин озвучил позицию по «дедолларизации» экономики.

В пятницу глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о том, какие меры намерены принимать российские власти для «дедолларизации». В Кремле после этого заявили, что от доллара хотят отказаться в том числе некоторые европейские страны.