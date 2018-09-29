Лавров спрогнозировал снижение влияния США на мировую экономику

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что процесс перехода на расчеты между странами в национальных валютах продолжится и приведет к снижению влияния Вашингтона на мировую экономику.

Глава МИД России выразил уверенность по поводу того, что процесс перехода на расчеты в национальных валютах «пойдет, и он в конечном итоге ослабит США и их влияние на мировую экономику», передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики, отметив, что доллар не должен являться элементом обычного делового оборота в России.

Ранее Кремль указал на желание европейских стран отказаться от доллара.