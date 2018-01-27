Эксперт NI сравнил танки Т-90, «Абрамс» и «Тип-99»

Военный аналитик Себастьян Роблен для The National Interest сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90 (МС), М1 «Абрамс» и «Тип-99».

Как пишет The National Interest, Роблен назвал, самым быстрым из трех китайский «Тип-99», способный разогнаться по дороге до 80 км/ч, в то время как экспортный вариант Т-90 развивает скорость до 72 км/ч, а «Абрамс» лишь 68 км/ч.

При этом американский танк требует больше всего топлива: «Абрамс» может проехать без заправки 390 километров, в то время как российский и китайский танки проезжают более 480 километров, передает РИА «Новости».

Как рассказал аналитик, 120-миллиметровая пушка «Абрамса» со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и «Тип-99».

«В целом «Абрамсы», с оговорками, обладают наибольшей огневой мощью, тогда как машины «Тип-99», вероятно, лучше всего защищены своими многоуровневыми системами. Кроме того, они быстрее и имеют больший радиус действия», – заявил Роблен.

В качестве сильных сторон российского Т-90 (МС) эксперт назвал систему защиты «Реликт», улучшенный оптический прицел и более мощный двигатель.

Напомним, 20 июля 2017 года помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что иракские вооруженные силы приобретут большую партию российских танков Т-90.