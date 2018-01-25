Названо окончательное число российских спортсменов на Олимпиаде в Корее

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал число российских спортсменов, которые попали в заявку на Игры в корейском Пхенчане.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», – заявил в четверг Поздняков, передает «Интерфакс».

По его словам, каждый атлет, который поедет на Олимпиаду, будет отстаивать не только свою честь, но и выступать за тех, кого несправедливо отлучили от Игр.

Общая заявка российской делегации вместе с сопровождающим персоналом – 340 человек.

Ранее МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как мировые СМИ возмущены недопуском россиян на Олимпиаду.