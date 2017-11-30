МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов

Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по их включению в итоговый список, сообщил близкий к ОКР источник.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане. На данный момент ФХР ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», – передает РИА «Новости» слова источника.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.