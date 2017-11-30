Биатлонист Шипулин и лыжник Устюгов не попали в списки участников Олимпиады

Олимпийский комитет России (ОКР) направит в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос относительно причин, по которым сразу несколько лидеров сборной не попали в список потенциальных участников Олимпиады в Пхенчхане, заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

«Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. В соответствии с решениями исполкома МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Он отметил, что по техническим и организационным вопросам была проведена большая работа, но главным остается вопрос состава команды.

«На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения», – рассказал Поздняков.

Он сообщил также, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент отсутствуют в списке.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», – передает ТАСС слова Позднякова.



Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана.