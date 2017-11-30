Трехкратного чемпиона Сочи Виктора Ана не допустили до Игр-2018

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане», – цитирует источника ТАСС.

Кроме него к зимним Играм не допустили партнеров Виктора Ана по команде – Дениса Айрапетяна и Владимира Григорьева.

Виктор Ан (Ан Хен Су) – заслуженный мастер спорта России, шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Бывший рекордсмен мира на дистанциях 1 тыс., 1,5 тыс. и 3 тыс. метров. Многократный чемпион Европы, России и Республики Корея.

Ан также является рекордсменом Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке, а также единственным спортсменом-мужчиной, выигравшим три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Ан – самый титулованный шорт-трекист в истории.

До декабря 2011 года представлял на международных соревнованиях Южную Корею.

В августе 2011 года Союз конькобежцев России сообщил, что совместно с Минспорта обратился в Комиссию по вопросам гражданства при президенте России о предоставлении российского гражданства Ан Хен Су, который тренировался со сборной России с июня 2011 года, начал изучать русский язык и собирался переехать в Россию на постоянное место жительства.

Российское гражданство Ан решил получить, чтобы принять участие в ОИ-2014 в Сочи в составе сборной России. Отец Ана заявил, что решение было связано с отсутствием поддержки со стороны южнокорейской конькобежной ассоциации.

Напомним, в начале декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил выступление в нейтральном статусе под олимпийским флагом.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Последний поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

В американской компании Gracenote Sports, традиционно представляющей медальные прогнозы выступления олимпийских сборных, подсчитали, что возможное отсутствие российских спортсменов на ОИ-2018 в Пхенчхане лучше всего скажется на сборных Германии и Норвегии.