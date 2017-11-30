Названы основные выгодополучатели от отсутствия российских спортсменов на зимних Играх

Возможное отсутствие российских спортсменов на ОИ-2018 в Пхенчхане лучше всего скажется на сборных Германии и Норвегии, подсчитали в американской компании Gracenote Sports, традиционно представляющей медальные прогнозы выступления олимпийских сборных.

В среду Gracenote Sports опубликовала предварительный прогноз на предстоящую олимпиаду, исключив из расчетов россиян, согласно кооторому сборная Германии сможет выиграть дополнительно пять золотых медалей, а команда Норвегии – четыре, передает РИА «Новости».

На две дополнительных медали смогут рассчитывать сборные Канады, Франции и Японии, а Великобритания, Италия, Нидерланды и Финляндия будут претендовать на одно дополнительное золото каждая.

Победителем медального зачета ОИ-2018, согласно прогнозу Gracenote Sports, должна стать сборная Германии, которой предсказывают в общей сложности 40 наград – 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

На втором месте должна оказаться сборная Норвегии с 37 медалями, на третьем –сборная Канады (33 медали). Четвертое место ожидается у сборной США (29 медалей), пятое – у Франции (24 медали).

В прогнозе Gracenote Sports отмечается, что если команде ФРГ удастся завоевать 40 медалей, это будет лучший результат для страны в истории зимних Игр (в настоящее время рекордом Германии являются 36 наград на ОИ-2002). Ожидается, что больше всего наград (10) немецкие спортсмены должны завоевать в биатлоне.

Для расчета Gracenote Sports учитывала результаты прошедших мировых чемпионатов и международных турниров. Окончательный прогноз на Олимпиаду компания планирует сформировать непосредственно перед ОИ-2018, когда будет точно известно количество участников из России, которых определит специальная комиссия МОК.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде из-за скандала с допингом, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Последний поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.