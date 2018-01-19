МОК «зарубил» заявки 111 российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек, сообщила пресс-служба организации.

В пул не вошли спортсмены, к которым по итогам расследования комиссии Дениса Освальда были применены санкции, передает ТАСС.

«Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде», – сообщили в МОК.

Итоговое решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будут выписаны приглашения на Игры.

Состав российских спортсменов на Игры в Пхенчхане по решению МОК определяет специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям.

Накануне двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что несмотря на выступление под олимпийским флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане все будут знать, что «мы – русские».

Ранее народный артист России, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил написать на форме российских спортсменов «СССР».