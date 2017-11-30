Фигуристка Медведева: На Олимпиаде все будут знать, что мы русские

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что несмотря на выступление под олимпийским флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане все будут знать, что она представляет Россию.

«Да, мы еще не на Олимпийских играх. Хоть и под белым флагом, но мы олимпийские атлеты из России, и мы представляем свою страну», – приводит слова Медведевой ТАСС.

По ее словам, это большая честь для нее – представлять свою страну на Олимпиаде.

Также она указала на флажок на табличке на столе рядом со своей фамилией в зале, где проходила пресс-конференция.

«Мы - русские. Вот наш флаг», – сказала она.

Медведева занимает второе место после короткой программы. На первом месте 15-летняя Алина Загитова.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе. Россияне будут выступать в статусе «олимпийские атлеты из России».

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого бойкота Олимпиады не будет, а в ОКР заметили, что бойкот означал бы отстранение сборной на долгие годы от олимпийского движения.